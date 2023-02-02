Заммэра Ефимов: в Москве на торги выставят шесть зданий под гостиницы по льготной арендной ставке

В Москве в 2023 году выставят на торги шесть зданий под открытие гостиниц по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Победители торгов по условиям сделки должны сделать ремонт или полностью восстановить объекты, а также выполнить ещё ряд обязательных требований», – уточнил вице-мэр.

Одним из условий комитета по туризму города Москвы заявлено прохождение гостиницей классификации. Она должна получить соответствующую категорию: от трех до пяти звезд.

Кроме того, номерной фонд должен занимать не менее 75 процентов от общей площади строения.

Сейчас уже идет прием заявок на участие в торгах по аренде двух зданий под открытие гостиниц, рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, два здания площадью 255 и 288 квадратных метров в Таганском районе и Замоскворечье уже выставлены на торги. Первое находится по адресу: Товарищеский переулок, дом 24, строение 4. Второе – на улице Зацепа, дом 27.

«Аукционы ещё по четырем объектам объявят до конца года. Половина них расположены в центре столицы, ещё два – на востоке Москвы», – добавил он.

Подать заявку на участие в торгах по двум выставленным зданиям можно до 3 марта. Сами аукционы назначены на 10 марта.

