Заммэра Ефимов: ситуация на рынке труда в Москве стабилизировалась

Уровень напряженности на рынке труда Москвы снизился вдвое . На конец апреля уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,71%, снизившись с начала года на 0,61 п.п. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась с начала года на 45,8%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сальдо принятых и уволенных работников в экономике Москвы за апрель 2020 – апрель 2021 года является положительным и составляет 178 тысяч человек.

«Наибольший прирост принятого на работу персонала по сравнению с прошлогодним апрелем зафиксирован в динамично развивающихся отраслях: разработке программного обеспечения - 35,9 тысячи человек, здравоохранении - 30,3 тысячи человек, строительстве и розничной торговле - по 22,6 тысячи человек, оптовой торговле - 20,9 тысячи сотрудников», - подчеркнул заммэра.

Резко снизился и уровень напряженности на московском рынке квалифицированного труда. По данным HeadHunter, этот показатель – отношение количества резюме к числу вакансий – с начала 2021 года устойчиво был ниже, чем за аналогичные периоды 2020 года.

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов подчеркнул, что в апреле в столице на одну вакансию приходилось 6 резюме, что в два раза меньше прошлогоднего показателя. Количество вакансий выросло на 39%, количество резюме - всего на один процент.

Отмечается также, что увеличение числа новых рабочих мест идет параллельно с увеличением средних зарплат. В январе-марте 2021 года рост номинальной зарплаты наблюдался в большинстве отраслей городской экономики и составил 8,9% к аналогичному периоду 2020 года, реальная заработная плата выросла на 4,1%.

Наиболее быстрыми темпами зарплаты в Москве росли в строительстве, розничной торговле, деятельности профессиональной, научной и технической, обрабатывающих производствах, информации и связи, здравоохранении, а также в высокотехнологичной промышленности, отмечают эксперты Аналитического центра Москвы.

