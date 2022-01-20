Заммэра Ефимов: Сектор торговли и услуг показывал наиболее быстрые темпы прироста в 2021 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что оборот предприятий торговли и услуг в столице в 2021 году достиг 14,7 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 39,1%. По его словам, в прошлом году большинство отраслей столичной экономики продолжили восстанавливаться после кризиса начала пандемии, при этом сектор торговли и услуг показывал наиболее быстрые темпы прироста.

«Лидером по выручке стал декабрь прошлого года, когда обороты сектора достигли рекордных 1,6 трлн рублей, что выше показателя декабря 2020 года на 37%, а допандемийного декабря 2019 года – на 55%», - отметил заммэра.

Оборот предприятий торговли за 12 месяцев 2021 года вырос на 37,1% к 2020 году и составил 6,67 трлн рублей, предприятий сферы услуг – на 40,7% - до 8,05 трлн рублей.

Ранее сегодня Сергей Собянин на совещании у Владимира Путина рассказал президенту о ситуации в столице с общепитом, торговлей и услугами. По словам градоначальника, несмотря на всю сложность ситуации, розничная торговля оказалась в большом плюсе из-за того, что многие россияне не поехали в Европу и отоваривались, а также обслуживались в торговых центрах Москвы.

«Достаточно большой объём денежной массы, которую они традиционно вывозили в европейские страны, остался в городе», - заметил Собянин.

Как заявил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, лидером роста в прошлом году стала сфера транспортировки и хранения, в которой прирост составил 81%. Далее, по его словам, следуют телекоммуникации и связь – с приростом 51%, а также общественное питание и операции с недвижимостью – где он составил 44%.

