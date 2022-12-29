Заммэра Ефимов: Представители МСБ выкупили у Москвы более 350 помещений в 2022 году
Столичные представители малого и среднего бизнеса в уходящем году приобрели у московских властей 354 объекта суммарной площадью 69,1 тысячи «квадратов» по преимущественному праву. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам чиновника, малый и средний бизнес обладают преимущественным правом покупки арендуемых у Москвы помещений без проведения торгов по рыночной стоимости, определяемой независимыми экспертами. Это могут сделать предприниматели, арендующие площадь не менее двух лет и внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом они покупают права аренды на общих условиях в ходе торгов.
Срок аренды объектов, проданных на аукционах для малого и среднего предпринимательства, составляет три года или более при условии, что помещение числится в списке объектов для использования малым и средним бизнесом не менее пяти лет.
Глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что за десять лет малый и средний бизнес приобрел у столицы по упрощенной схеме на внеконкурсной основе свыше 7800 помещений суммарной площадью 1,6 млн «квадратов».
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