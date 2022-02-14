Заммэра Ефимов: «Навигатором мер поддержки» воспользовались 5 тысяч раз за год

Онлайн-инструмент Инвестиционного портала Москвы помогает предпринимателям быстро и удобно получать информацию о наиболее подходящих видах помощи. В 2021 году «Навигатором мер поддержки» воспользовались 5 тысяч раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Информационный сервис "Навигатор мер поддержки" на Инвестпортале востребован предпринимателями: в прошлом году им воспользовались 5 тысяч раз. Здесь содержится перечень таких городских и федеральных преференций как налоговые льготы, субсидии и гранты – пользователи могут подобрать для себя оптимальные. Сервис не только облегчает поиск среди федеральных и региональных видов помощи, но и подбирает их максимально точно по заданным параметрам», – рассказал заместитель мэра.

«Навигатор мер поддержки» имеет простой и понятный интерфейс. Чем подробнее пользователь укажет параметры, тем более релевантным будет итоговый перечень мер.

«В зависимости от заданных параметров пользователю доступен полный перечень мер поддержки с их краткими характеристиками, активные ссылки для подробного ознакомления с условиями получения преференций, а также нормативные правовые акты, которыми они утверждены. Всего на столичном Инвестпортале пользователям доступно 105 мер поддержки. Там же в режиме онлайн можно подать заявку на получение подходящих видов помощи», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Всего на Инвестпортале доступно 30 онлайн-сервисов. Только за 2020–2021 годы было запущено 14 цифровых инструментов.

«Пользователи Инвестпортала могут в том числе узнать об имуществе Москвы, которое можно арендовать или приобрести на торгах, подписать электронный договор, подать сообщение с вопросами и предложениями в профильный орган исполнительной власти или заявку на получение специальных статусов, которые дают право на налоговые преференции. ”Навигатор мер поддержки”, в свою очередь, органично встроился в экосистему сервисов, которые позволяют предпринимателям получать помощь от города. Все цифровые возможности платформы доступны авторизованным пользователям, сделать это можно в том числе через единую городскую учетную запись Mos.ID», – рассказал руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Кроме того, с помощью сервисов портала можно подать заявки на льготные займы, направить на рассмотрение концессионную инициативу, записаться на осмотр городской недвижимости, выставленной на торги, рассчитать стоимость патента и многое другое.

