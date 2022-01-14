Заммэра Ефимов: Москва подписала первое соглашение по сбору и обработке списанной электроники

Столичным правительством заключен первый договор о государственно-частном партнерстве в сфере экологии с компанией «ЭкоТехПром», входящей в корпорацию «Экополис», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Согласно соглашению, инвестор будет осуществлять полный цикл сбора и переработки электронного и электротехнического оборудования.



«Проект предполагает сбор и обработку вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его последующей утилизации», - отметил заммэра.

По словам Ефимова, «в будущем это позволит городу существенно сократить расходы на утилизацию электронного и электрического оборудования, а предприятию - максимально использовать свои мощности развивать свое производство».



В «ЭкоТехПроме» предложили реализовать полный цикл сбора и переработки оборудования, в том числе пластика. Для этого инвестор реконструирует городские объекты под пункты сбора и оснастит их необходимым оборудованием. Всю отсортированную в Москве технику он планирует отправлять на заводы, укомплектованные современным оборудованием.



«Соглашение о государственно-частном партнерстве заключено с инвестором на 20 лет. По его условиям, Москва передаст компании «ЭкоТехПром» пустующие объекты капитального строительства, которые находятся в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Реализация проекта поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.



По словам генерального директора Корпорации «Экополис» Максима Лобанова, создавая инфраструктуру для сбора отслужившей электроники, которая затем отправится на экологичную переработку, столица задает высокий стандарт обращения с электронным ломом и укрепляет имидж одного из самых экологичных мегаполисов мира.



Столица одна из первых среди регионов начала использовать различные механизмы ГЧП. Формат сотрудничества выбирается в зависимости от целей и задач, которые решает тот или иной инфраструктурный проект. В Москве с 2013 года заключено более 250 ГЧП-договоров на сумму свыше 1,1 триллиона рублей. Благодаря им город привлекает предпринимателей к реализации проектов в сфере здравоохранения, образования, автодорожном строительстве, транспорте, социальном обслуживании и ЖКХ, отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

