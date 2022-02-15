Заммэра Ефимов: Москва оказалась среди мировых лидеров по восстановлению розничной торговли

Экономика Москвы адаптировалась к условиям пандемии и продемонстрировала свою стабильность. В 2021 году оборот розничной торговли столицы РФ превысил значения допандемийного 2019 года на 11,1%. По данным Oxford Economics, российской столице удалось обойти по объемам розничной торговли ведущие международные финансовые центры.

«В непростых условиях 2020 года Москва сумела не допустить ощутимого падения оборотов розничной торговли, а уже в 2021 году – перейти к уверенному росту. В частности, в 2020 году снижение выручки предприятий розничной торговли составило 3,4%, в то время как у некоторых городов – лидеров рейтинга оно превышало пять процентов, а экономика Пекина в этом сегменте просела более чем на 10%», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объем розничной торговли Москвы в текущих ценах по итогам 2021 года составил 267,2 миллиарда долларов по паритету покупательной способности. По этому показателю столица РФ занимает шестую строчку в мире, опережая крупные финансовые центры – Париж (с оборотом в 187,2 миллиарда долларов) и Лондон (202,7 миллиарда долларов).

Выше Москвы в рейтинге расположились Токио, Шанхай, Сеул, Пекин и Нью-Йорк. При этом оборот московской розничной торговли превышает показатели целых стран - Австралии, Украины и Нидерландов. Как уточнил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, по динамике восстановления к 2020 году российская столица входит в тройку мегаполисов планеты, уступая только Нью-Йорку и Каиру, в которых рост в сфере ретейла не прекращался даже в позапрошлом году.

Отрасль розничных продаж – один из самых важных индикаторов, отражающих состояние экономики и покупательскую способность населения. Во время пандемии коронавируса именно эта сфера оказалась одной из самых уязвимых во всем мире.

По оценкам экспертов, рост сферы розничных продаж в мире в 2021 году составил 1,1% к уровню 2019 года. Медленное восстановление данного сегмента в среднем по миру обусловлено закрытием магазинов и нарушением цепочек поставок, замедлением экспорта и повышенным уровнем безработицы. Так объясняют ситуацию специалисты Аналитического центра Москвы при Департаменте экономической политики.

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