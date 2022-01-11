Заммэра Ефимов: Московский завод «Спецкабель» сэкономит 4 млн в год благодаря статусу промкомплекса
Столичному заводу «Спецкабель» присвоен статус промышленного комплекса, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Для предприятий с подобным статусом в Москве действует специальный налоговый режим.
«Завод входит в число ключевых производителей кабельной продукции города. Инвестиции завода за последние пять лет составили 561 млн рублей, а выручка за минувший год достигла почти 3,3 млрд рублей. Став промкомплексом, предприятие сможет ежегодно экономить порядка 4 млн рублей», – сказал Ефимов.
По его словам, это предприятие постоянно модернизируется, обеспечивая работой около 450 человек. При этом завод предлагает рынку новые, высокотехнологичные разработки, успешно решающие задачу импортозамещения.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров рассказал о других предприятиях, получивших статус промкомплекса.
«Помимо кабельного завода, в числе новых промкомплексов производитель хлеба и мучных изделий «Фацер», московский завод плавленых сыров «Карат», Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова, а также Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова», - сообщил Прохоров.
Он также отметил, что всего в Москве насчитывается более 60 предприятий со статусом промышленного комплекса.
«За пять лет совокупный объем инвестиций этих производств достиг более 42 млрд рублей, а их ежегодная экономия на налогах составляет порядка 1,7 млрд рублей», – добавил Прохоров.
Со своей стороны, директора завода «Спецкабель» Андрей Лобанов рассказал о производстве там инновационной продукции, не имеющей аналогов за рубежом.
«Космонавтика, авиация, добыча полезных ископаемых, судостроение, робототехника, связь и промышленная автоматизация – эти и другие стратегически важные для страны и мира отрасли находятся в поле зрения нашего завода. Для обеспечения их высокотехнологичными кабельными изделиями мы регулярно разрабатываем и выводим на рынок совершенно новую продукцию, подчас не имеющую аналогов не только в России, но и за рубежом», – подчеркнул Лобанов.
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