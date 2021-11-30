Заммэра Ефимов: Более пяти тысяч кв. м. парков Москвы освобождены от самостроя

Более пяти тысяч квадратных метров общественного пространства освобождено с начала 2021 года на особо охраняемых природных территориях Москвы за счёт демонтажа самостроев и руинированных строений. О таких достижениях Государственной инспекции по недвижимости рассказал заместитель мэра столицы РФ по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году Госинспекция по недвижимости в городских парках обнаружила и демонтировала 24 ветхих, руинированных и незаконно возведенных строения. Высвобождено 5 340 квадратных метров зеленых территорий. Наибольшее количество нелегальных объектов – 10 – выявили и демонтировали в Северо-Западном округе, восемь объектов – в Западном, на юго-востоке столицы устранили пять самостроев, ещё одну незаконную постройку снесли в Восточном округе», - уточнил заммэра.

Факты самозахвата земель и возведения объектов самовольного строительства выявлены на территории природно-исторических парков «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Тушинский» и «Москворецкий», природного заказника «Долина реки Сетунь», памятника природы «Серебряный Бор» и других.

По оценке начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, особую опасность представляют собой заброшенные разрушающиеся постройки.

«Так, около поймы реки Сетунь выявлены три самостроя общей площадью 227 квадратных метров. Они находились в полуразрушенном состоянии и были окружены строительным мусором. Еще один пример: на территории природно-исторического парка «Тушинский» обнаружили семь полуразрушенных строений из железобетонных плит», - рассказал Овчинский.

Сейчас все вышеназванные, а также другие объекты самостроя в границах особо охраняемых природных территорий демонтированы под контролем Госинспекции по недвижимости и «Мосприроды». Освобождённые площади парков приведены в надлежащий вид.

Служба охраны ООПТ «Мосприроды» проводит регулярные обследования подведомственных природных территорий с целью выявления объектов самовольного строительства, бесхозяйных строений, а также ветхих и руинированных сооружений. Информация направляется в адрес органов исполнительной власти, в частности, в Госинспекцию по недвижимости.

