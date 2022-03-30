Закупки по-новому: Предприниматели обсудили работу в новых экономических условиях
Новые задачи возникли у российских предпринимателей в сложившихся экономических условиях. Среди них необходимость в решении вопросов – как преодолеть логистические трудности, каким образом компенсировать рост затрат на расходные материалы, где найти аналоги иностранного оборудования? Всё эти проблемы постарались обсудить участники круглого стола «Закупки: новые партнеры для бизнеса».
Мероприятие прошло 29 марта в онлайн-формате. Его организаторам стал Центр поддержки экономики Москвы при поддержке Ассоциации менеджеров России. В качестве участников были приглашены эксперты, представители торговых площадок, компаний-производителей и поставщиков товаров и сырья.
Они пришли к выводу, что в сложившихся экономических условиях наиболее эффективными механизмами поддержки станут активизация участия в закупочной деятельности и предоставление помощи в замещении отечественными аналогами товаров, ввозимых из-за рубежа.
Заместитель генерального директора электронной площадки Росэлторг, председатель комитета по управлению закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров Виктор Симоненко рассказал, как система закупок реагирует на новые вызовы. В частности, Росэлторг и Портал поставщиков Москвы ведут работу по систематизации и учету предложений по продаже продукции со всей страны. Это позволяет заказчиками быстро узнавать о существующих потребностях, о том, какие товары могут быть в короткие сроки получены у некрупных поставщиков.
«На базе филиалов Росэлторга запускается учет поставщиков и их товаров, информация доводится до заказчиков», – сообщил Симоненко.
Он добавил, что в последние годы быстро развиваются электронные магазины, обеспечивающие упрощенный доступ к закупкам заказчиков и поставщиков.
Председатель правления Ассоциации директоров по закупкам, основатель сервиса автоматизации закупок Bidzaar Андрей Черногоров подчеркнул, что ранее представители организации не обращались к госструктурам, предпочитая общаться только с частным бизнесом. Однако в новых реалиях они пересмотрели свой подход и задумались над тем, как организовать партнерство с госсектором для информирования поставщиков.
«Ищем альтернативные цепочки логистики, объединяем потребности. Сейчас все время что-то будет заканчиваться, поэтому нам нужно быстро перенастраивать цепочки. Мы полностью сняли барьеры на участие в закупках, в результате за месяц выросли больше, чем за полгода до этого», – отметил он.
По словам, генерального директора фирмы «Черемушки» Любови Быковой ранее компания закупала продукцию преимущественно в Европе, но рост курсов доллара и евро существенно повлиял на деятельность производителя.
«Сейчас ищем сырье в Китае. Сложности есть, но мы их преодолеем», — пояснила она.
Мероприятие входит в серию авторских круглых столов с представителями бизнеса проекта «Прорвемся 2.0» Центра поддержки экономики Москвы. В марте были проведены круглые столы для представителей ИТ-отрасли, сферы общественного питания, транспортных и логистических компаний.
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