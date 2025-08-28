Заказчики Москвы совершили около 22 тысяч закупок в формате электронного запроса котировок
За первые семь месяцев 2025 года госучреждения Москвы провели почти 22 тысячи процедур в формате электронного запроса котировок на сумму более 19 млрд рублей, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Одним из наиболее удобных и востребованных у госучреждений способов оперативных закупок необходимых товаров, работ и услуг является электронный запрос котировок. С января по июль 2025 года заказчики совершили таким способом 21,9 тысячи закупок», — рассказал он.
Пуртов уточнил, что объем закупок составил 19,3 млрд рублей. По его словам, чаще всего запрос котировок используют для закупок лекарств и медицинских изделий. За семь месяцев этого года было проведено уже более 16,5 тысячи таких процедур.
При электронном запросе котировок заказчик публикует извещение о закупке посредством Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ). Побеждает тот поставщик, который предложил самую низкую цену.
Чтобы сохранить баланс между скоростью процедуры и уровнем конкуренции, минимальный срок приема заявок на участие в закупке при запросе котировок сделали четырехдневным. В 2023 году также увеличили с трех до 10 млн рублей предельный допустимый размер начальной максимальной цены контракта.
Система ЕАИСТ была создана в 2005 году. Она обеспечивает информационное взаимодействие на протяжении всего закупочного цикла. Каждый день в системе заключается более двух тысяч контрактов. Всего за 20 лет работы их было заключено более 5,5 млн.
