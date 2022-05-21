#Всесвое: В парках открылась фотовыставка о промышленности Москвы
Фотовыставка о московской промышленности начала работу в четырех парках Москвы. Проект рассказывает о 19 столичных заводах и фабриках, обеспечивающих город комплектующими и оборудованием, бытовыми предметами и продовольствием, необходимыми для горожан. Посетить экспозицию можно в парках усадьбы Воронцово, 50-летия Октября, а также Таганском и Измайловском до 15 июня.
Фотовыставку организовал Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы при поддержке Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
«Москва успешно справляется с вызовами, связанными с введением санкций, не первый год обеспечивая город и регионы страны как товарами первой необходимости, так и инновационными разработками для различных отраслей. Три тысячи предприятий выпускают продукты питания, стройматериалы, косметику, лекарства, одежду, обувь, лифты и многое другое. Выставка познакомит москвичей с работой 19 из них», – пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В проекте представлены предприятия фармацевтической, легкой, машиностроительной, пищевой, косметической и других отраслей. С 3 июня фотовыставка откроется также для гостей парка Музеон, а с 3 июля – для посетителей парка Сокольники.
«Фабрики и заводы работают в каждом районе города. Они модернизируются, становятся экологичными и компактными, поэтому сегодня органично встроены в облик современного мегаполиса и зачастую незаметны горожанам», – отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Проект “#ВСЁСВОЁ” рассказывает о продукции столичных компаний: Мелькомбинате №3, столичном лифтостроительном заводе «МЭЛ», нескольких шоколадных фабриках холдинга «Объединенные кондитеры»: «Красный Октябрь», «Бабаевский», «РОТ ФРОНТ» - Первом домостроительном комбинате столицы.
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