Предприниматели Москвы поделись успешными кейсами столичного бизнеса

Новые условия требуют от бизнеса новых, нестандартных решений среди которых выстраивание новых логистических цепочек, переформатирование бизнес-процессов в условиях неопределённости, поиск дополнительных рынков сбыта и новых поставщиков. Эти темы обсуждались 19 мая на онлайн-площадке Центра поддержки экономики Москвы. Дискуссия на тему «В поиске новых рынков – успешные кейсы московского бизнеса» была организована ЦПЭМ при поддержке Ассоциации менеджеров.

Её участники за круглым столом рассмотрели, какие потребности есть сегодня у рынка и как их могут удовлетворить столичные изготовители оборудования, комплектующих и IT-сервисов. Приглашенные эксперты поделились опытом по замещению ушедших из России иностранных брендов.

«Город активно поддерживает бизнес, особенно связанный с производственной деятельностью», – сообщил представитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Уланов.

По его словам, первая сложность, с которой столкнулась промышленность, – это нехватка денежных средств. Она возникла из-за резкого скачка валютного курса и увеличения ключевой ставки, что привело к росту процентов по кредитам. В связи с этим был разработан механизм по компенсации процентных ставок по займам предприятий, добавил Уланов.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил дополнительные 10 миллиардов рублей, чтобы столичные компании могли оформить льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в городе. Аналогичная сумма была выделена на льготные кредиты предприятиям на пополнение оборотных средств.

