Власти Москвы запустили новый сервис для инвестиций в город
Правительство Москвы запустило новый сервис для бизнеса «Московский инвестор», заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, инвестиции в город растут с каждым годом. Так, только за первое полугодие инвесторы вложили в развитие Москвы более триллиона рублей. Это на 8,2% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.
«Новый сервис позволит нам оперативно узнавать о запросах потенциальных инвесторов, определять стратегию взаимодействия с ними, чтобы дать возможность большему количеству предпринимателей инвестировать в город и пользоваться программами поддержки», – рассказал Ефимов.
Пользователи портала смогут отправить вопрос из систематизированного перечня по пяти темам: «Имущественно-земельные отношения», «Торги», «Поддержка промышленности», «Локализация на территории ОЭЗ», «Налогообложение». В будущем количество разделов планируется увеличить.
«Сервис снизит административные барьеры. Вопрос пользователя направляется сразу в профильное ведомство для подготовки ответа. Все этапы рассмотрения автоматизированы и прозрачны», — сказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Ответ придет на электронную почту и в личный кабинет заявителя не раньше, чем через десять дней, уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, если вопрос не удастся решить после первого обращения, он сможет обратиться в Проектный офис по улучшению инвестиционного климата или в Проектный офис по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в столице.
«Московский инвестор» – уже 11 сервис, запущенный после масштабного редизайна сайта, завершенного весной этого года. Онлайн-инструментарий инвестпортала постоянно дорабатывается и совершенствуется. Всего на портале доступно 29 онлайн-сервисов, которые облегчают ведение бизнеса в столице. Все они востребованы предпринимателями: с начала этого года сервисами воспользовались более 76 тысяч раз.
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