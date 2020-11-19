Власти Москвы запустили новый сервис для инвестиций в город

Правительство Москвы запустило новый сервис для бизнеса «Московский инвестор», заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в город растут с каждым годом. Так, только за первое полугодие инвесторы вложили в развитие Москвы более триллиона рублей. Это на 8,2% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Опция подбора площадок под промпроизводство появилась на инвестпортале Москвы

«Новый сервис позволит нам оперативно узнавать о запросах потенциальных инвесторов, определять стратегию взаимодействия с ними, чтобы дать возможность большему количеству предпринимателей инвестировать в город и пользоваться программами поддержки», – рассказал Ефимов.

Пользователи портала смогут отправить вопрос из систематизированного перечня по пяти темам: «Имущественно-земельные отношения», «Торги», «Поддержка промышленности», «Локализация на территории ОЭЗ», «Налогообложение». В будущем количество разделов планируется увеличить.

«Сервис снизит административные барьеры. Вопрос пользователя направляется сразу в профильное ведомство для подготовки ответа. Все этапы рассмотрения автоматизированы и прозрачны», — сказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Ответ придет на электронную почту и в личный кабинет заявителя не раньше, чем через десять дней, уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, если вопрос не удастся решить после первого обращения, он сможет обратиться в Проектный офис по улучшению инвестиционного климата или в Проектный офис по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в столице.

«Московский инвестор» – уже 11 сервис, запущенный после масштабного редизайна сайта, завершенного весной этого года. Онлайн-инструментарий инвестпортала постоянно дорабатывается и совершенствуется. Всего на портале доступно 29 онлайн-сервисов, которые облегчают ведение бизнеса в столице. Все они востребованы предпринимателями: с начала этого года сервисами воспользовались более 76 тысяч раз.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Экономика Москвы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры