Власти Москвы запустили новый сервис для инвестиций в город

«Новый сервис позволит нам оперативно узнавать о запросах потенциальных инвесторов, определять стратегию взаимодействия с ними, чтобы дать возможность большему количеству предпринимателей инвестировать в город и пользоваться программами поддержки», – рассказал Ефимов.



Пользователи портала смогут отправить вопрос из систематизированного перечня по пяти темам: «Имущественно-земельные отношения», «Торги», «Поддержка промышленности», «Локализация на территории ОЭЗ», «Налогообложение». В будущем количество разделов планируется увеличить.



«Сервис снизит административные барьеры. Вопрос пользователя направляется сразу в профильное ведомство для подготовки ответа. Все этапы рассмотрения автоматизированы и прозрачны», — сказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.



Ответ придет на электронную почту и в личный кабинет заявителя не раньше, чем через десять дней, уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, если вопрос не удастся решить после первого обращения, он сможет обратиться в Проектный офис по улучшению инвестиционного климата или в Проектный офис по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в столице.



«Московский инвестор» – уже 11 сервис, запущенный после масштабного редизайна сайта, завершенного весной этого года. Онлайн-инструментарий инвестпортала постоянно дорабатывается и совершенствуется. Всего на портале доступно 29 онлайн-сервисов, которые облегчают ведение бизнеса в столице. Все они востребованы предпринимателями: с начала этого года сервисами воспользовались более 76 тысяч раз.

