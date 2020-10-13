Опция подбора площадок под промпроизводство появилась на инвестпортале Москвы
«Агентство промышленного развития города Москвы» на портале InvestMoscow запустило новый функционал сервиса по онлайн-подбору промышленных площадок. Сервис доступен для собственников промышленных площадок, которые могут оставить заявку на включение их объектов в реестр недвижимости, доступной для аренды и покупки, пояснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Подбор площадок и земли для размещения производства на территории столицы - востребованная услуга, которую оказывает «Агентство промышленного развития Москвы», в год оно обрабатывает более 120 подобных обращений производителей. Так, с 2017 года при поддержке агентства в Москве локализовано 34 высокотехнологичных промышленных предприятия. Общий объем, вложенных ими инвестиций составил 17 млрд рублей, создано более 3 тысячи рабочих мест.
Услуга предоставляется промышленным компаниям, планирующим локализацию, либо расширение производства на территории Москвы. Выбор площадки осуществляется исходя из требований, обозначенных инвестором на этапе ее поиска, например, оптимальной локации и возможности подключения к инженерным сетям.
Чтобы разместить предложение по производственной площадке на инвестиционном портале Москвы, потенциальный арендодатель или продавец должен оставить заявку на включение ее в реестр. Сотрудники «Агентства промышленного развития города Москвы» свяжутся с заявителем, проведут верификацию и осмотр производственного блока. Объекты, отвечающие требованиям законодательства и инженерии, войдут в реестр, а остальным будет выдан мотивированный отказ.
«После устранения недостатков отклоненную ранее заявку можно будет подать повторно», – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Добавим, летом на investmoscow.ru была реализована возможность подачи заявки на получение гранта для собственников коммерческой недвижимости. Запущен новый раздел «Инвестиционный вычет», в котором представлена вся информация о том, как московским предприятиям воспользоваться новой налоговой преференцией. Возможность подбора промышленных площадок стала дополнительным инструментом портала.
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