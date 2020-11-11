Власти Москвы заложили в проект бюджета быстрое восстановление экономики

Проект бюджета столицы РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был сформирован исходя из оценки влияния пандемии коронавируса на экономику Москвы, а также с учетом прогнозируемых темпов восстановительного роста. Основной финансовый документ предусматривает выполнение всех социальных обязательств перед москвичами. Об этом рассказал в эфире НСН министр городского правительства Кирилл Пуртов – глава Департамента экономической политики и развития города Москвы.

«Мы сохранили все программы социальной направленности и даже в некоторых случаях расходы на эти программы были увеличены. Социальные расходы составят более 56% городского бюджета или порядка 1,8 трлн. рублей, увеличившись более чем на 90 млрд. рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год. Безусловным приоритетом бюджета 2021 года будет государственная программа развития здравоохранения, расходы на неё будут увеличены на +11,8%. Также опережающими темпами увеличиваются расходы на государственные программы развития культуры (+5,4%), социальной поддержки жителей (+5,0%), спорта (+5,0%) и образования (+2,6%)», - отметил руководитель департамента.

Важнейшей частью расходной части Кирилл Пуртов назвал 17 городских государственных программ развития. На их выполнение будет направлено до 93% бюджета. Подавляющая часть московских расходов (93% общего объема) распределена по 17 госпрограммам.

Одной из самых дорогостоящих станет госпрограмма «Развитие транспортной системы». Она будет профинансирована из расчёта 2,1 трлн руб. за три года. В нее, в частности, входят бюджетные ассигнования Московскому метрополитену, которые в течение трех лет превысят 840 млрд руб.

Ещё одним приоритетом остаётся программа реновации жилищного фонд. Расходы на неё заложены в проекте городского бюджета в объеме свыше 320 млрд руб. на 2021–2023 годы. Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика») возрастут с 525 млрд руб. в 2021 году до 546 млрд руб. в 2023 году.

Значительных денежных ресурсов потребует госпрограмма «Столичное здравоохранение», затраты на реализацию которой превысят 2 трлн руб. за 2021–2023 годы.

Впервые за 10 лет Москва выйдет на рынок заимствований, чтобы не сокращать инвестиционные программы и стимулировать восстановительный рост в период перезапкуска экономики после пандемии. На будущий год дефицит бюджета планируется в объеме 510 млрд. рублей, в дальнейшем он будет сокращаться. Положение дел в экономике столицы вполне позволяет привлечь заемные средства, подчеркнул глава Департамента экономической политики и развития города Москвы:

«Столица достаточно надёжный заёмщик, учитывается и достаточно низкий уровень ключевой ставки. Поэтому город имеет уникальную возможность привлечь дешёвые денежные средства. Дефицит бюджета также будет покрыт за счет денежной подушки, накопленной за прошлые годы».

Несмотря на объективно непростую ситуацию, сложившуюся в экономике в текущем году из-за пандемии, на предстоящий период 2021-2023 гг. прогнозируется улучшение основных социально-экономических показателей развития Москвы.

Важнейшим условием возобновления роста городской экономики станет прекращение пандемии COVID-19 за счет проведения массовой вакцинации населения.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Москвы, рост валового регионального продукта в 2021-2023 гг. составит 3,3-3,4% в год при стабильно низком уровне инфляции 3,3-3,5% в год. С учетом этого ожидается, что в 2021 г. доходы городского бюджета увеличатся на 6,5% по сравнению с 2020 г., в 2022-2023 гг. прогнозируемый рост доходов составит порядка 9% в год.

Правительство Москвы на прошлой неделе одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета. Он должен быть принят до 1 января 2021 года. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект, предлагающий перенести эти сроки с 1 декабря 2020 года.

Это сделано, чтобы депутаты смогли детально рассмотреть бюджет, принять его с рассмотрением поправок и выполнением всех остальных процедур. В среду, 11 ноября Мосгордума рассмотрит законопроект о продлении сроков принятия бюджета.



