Власти Москвы отметили существенный рост объема закупок через портал поставщиков

По словам заммэра, сейчас на ресурсе зарегистрировано 230,1 тысячи поставщиков и 49,7 тысячи заказчиков. С начала года поставщиков стало больше на 23,8 тысячи, заказчиков – на 2,2 тысячи.

«Такое соотношение по количеству зарегистрированных поставщиков и заказчиков позволило получить экономию в ходе торгов в размере 3,4 млрд рублей», - отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, уточнив, что на портале поставщиков представлены заказчики из 37 российских регионов. По его словам, за право заключения одной сделки сейчас борются в среднем семь поставщиков.

Больше всего закупок совершается традиционно в сфере медицинских товаров, строительных и хозяйственных товаров, образовательных услуг. В этом году в топ-5 попали также закупки в категории «Информационно-технологические средства связи, электроника, программное обеспечение».

Портал поставщиков работает с 2013 года, он позволяет автоматизировать закупки малого объема.



