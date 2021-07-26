Власти Москвы отметили существенный рост объема закупок через портал поставщиков
Сделки на закупку товаров, работ и услуг на сумму 36,5 млрд рублей были заключены за первые шесть месяцев 2021 года на портале поставщиков. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года и более чем в три раза, чем за первые полгода 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Таких результатов удалось добиться благодаря развитию сервиса, которым с каждым годом пользуется все большее число поставщиков и заказчиков», – отметил он.
По словам заммэра, сейчас на ресурсе зарегистрировано 230,1 тысячи поставщиков и 49,7 тысячи заказчиков. С начала года поставщиков стало больше на 23,8 тысячи, заказчиков – на 2,2 тысячи.
«Такое соотношение по количеству зарегистрированных поставщиков и заказчиков позволило получить экономию в ходе торгов в размере 3,4 млрд рублей», - отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, уточнив, что на портале поставщиков представлены заказчики из 37 российских регионов. По его словам, за право заключения одной сделки сейчас борются в среднем семь поставщиков.
Больше всего закупок совершается традиционно в сфере медицинских товаров, строительных и хозяйственных товаров, образовательных услуг. В этом году в топ-5 попали также закупки в категории «Информационно-технологические средства связи, электроника, программное обеспечение».
Портал поставщиков работает с 2013 года, он позволяет автоматизировать закупки малого объема.
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