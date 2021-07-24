Каждый пятый работник в Москве занят в сфере торговли

В сфере торговли в Москве работает почти 1,5 миллиона человек, это 19% от общего числа работающих в столице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам 2020 года более половины работников было занято в оптовом сегменте, 40,3% - в розничной торговле, 6,6% - в торговле автотранспортом. Существенную долю торговля занимает в структуре потребительских расходов: по итогам 2020 года. На торговые операции приходилось 46% от общей суммы кассовых операций, а общий оборот предприятий торговли составил 4,86 триллиона рублей», - сообщил заммэра.

В связи с пандемией COVID-19, а также локдауном, когда были закрыты все предприятия торговли за исключением продуктовых магазинов, аптек, магазинов детских, хозяйственных и первоочередных товаров, в первом полугодии прошлого года было зафиксировано падение посещаемости торговых объектов на 40%. При этом оборот розничной торговли сократился почти на 20%.

Для выхода из такой ситуации городскими властями были предприняты меры по развитию онлайн торговли и сервисов по доставке. И уже в декабре 2020 года оборот розничной торговли не просто стал больше, но и на 16% обогнал показатели декабря 2019 года.

«В 2021 году отрасль демонстрирует стабильные темпы восстановительного роста. За первое полугодие текущего года накопительный оборот торговых предприятий составил порядка 3 триллиона рублей, что на 40% выше показателей аналогичного периода 2020 года», - отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что оборот продовольственной торговли вырос на 13%, непродовольственных товаров – на 47%, торговля автотранспортом, включая запчасти и комплектующие – на 59%. За последнее десятилетие поступление налогов в бюджет за счет торговли выросло в три раза, подчеркнул Пуртов. Также он обратил внимание, что налоги от торговых предприятий Москвы составляют больше трети от всех налоговых поступлений в бюджетную систему РФ от сферы торговли.

