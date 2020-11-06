Власти Москвы оштрафовали более 160 тыс нарушителей антиковидных мер
С момента введения ограничительных мер в Москве из-за коронавируса к административной ответственности за несоблюдение мер профилактики привлечено свыше 160 тысяч горожан, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Власти города также привлекли к административной ответственности свыше 132 тысяч юрлиц и предпринимателей, за повторные нарушения этих требований приостановлена работа 160 организаций.
По словам Евгения Данчикова, в Москве также проводятся регулярные проверки соблюдения работодателями перевода на удаленную работу не менее 30% сотрудников, не соблюдающие это требование организации штрафуют на 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение могут и приостановить деятельность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru