Власти Москвы оштрафовали более 160 тыс нарушителей антиковидных мер

С момента введения ограничительных мер в Москве из-за коронавируса к административной ответственности за несоблюдение мер профилактики привлечено свыше 160 тысяч горожан, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Власти города также привлекли к административной ответственности свыше 132 тысяч юрлиц и предпринимателей, за повторные нарушения этих требований приостановлена работа 160 организаций.

По словам Евгения Данчикова, в Москве также проводятся регулярные проверки соблюдения работодателями перевода на удаленную работу не менее 30% сотрудников, не соблюдающие это требование организации штрафуют на 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение могут и приостановить деятельность.



