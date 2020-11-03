Власти Москвы направят более 56% расходов города на социальную сферу

Правительство столицы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что расходы бюджета Москвы в 2021 году планируются в объеме 3,15 трлн рублей – то есть на уровне 2020 года. Он добавил, что правительством Москвы сформирован социально-ориентированый бюджет: более 56% расходов города будет направлено на социальную сферу.



Отмечается, что здравоохранение стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года – расходы на него вырастут до 447,1 млрд. рублей. Кроме того, на 7% увеличиваются расходы города на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы.



По словам Владимира Ефимова, важным моментом является то, что столица не сокращает свои расходы, несмотря на сокращение доходов, связанное, в том числе, с принятыми столичными властями мерами поддержки в виде налоговых льгот.



«Для этого впервые более чем за 10 лет правительство Москвы выходит на рынок заимствований», - добавил Ефимов.

