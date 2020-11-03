Власти Москвы направят более 56% расходов города на социальную сферу
Правительство столицы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что расходы бюджета Москвы в 2021 году планируются в объеме 3,15 трлн рублей – то есть на уровне 2020 года. Он добавил, что правительством Москвы сформирован социально-ориентированый бюджет: более 56% расходов города будет направлено на социальную сферу.
Отмечается, что здравоохранение стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года – расходы на него вырастут до 447,1 млрд. рублей. Кроме того, на 7% увеличиваются расходы города на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы.
По словам Владимира Ефимова, важным моментом является то, что столица не сокращает свои расходы, несмотря на сокращение доходов, связанное, в том числе, с принятыми столичными властями мерами поддержки в виде налоговых льгот.
«Для этого впервые более чем за 10 лет правительство Москвы выходит на рынок заимствований», - добавил Ефимов.
В свою очередь, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов подчеркнул, что бюджет Москвы, который формируется за счет налогов горожан, уже много лет традиционно носит социальную направленность. Однако проект на 2021-2023 годы выделяется даже в этом ряду.
«Городская казна понесла немалые расходы для поддержки малого и среднего бизнеса, сильно пострадавшего от пандемии COVID-19. Но, несмотря на эти незапланированные ощутимые траты, социальная доля в бюджете не только не сократилась, но увеличилась», - отметил Платонов.
Он добавил, что проект бюджета обеспечивает выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, при этом открывая новые «окна возможностей». К примеру, через развитие инновационных медицинских центров, дистанционных сервисов и служб, помогающих противостоять пандемии. Это подразумевает запуск целого комплекса инфраструктурных проектов. Благодаря новым подходам Москва вообще может стать локомотивом восстановления экономики России, уверен Платонов.
Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5 процента по сравнению с 2020 годом, а в 2022–2023-м прогнозируемый рост доходов составит около девяти процентов в год.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- Лавров рассказал о работе над урегулированием конфликта в Карабахе
- Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Вене
- Глава МВД Австрии заявил о 22 раненых в результате теракта в Вене
- Бой Поветкина с Уайтом отложен из-за COVID-19 у россиянина
- Онищенко ответил на слухи о «коллапсе Минздрава» из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru