Бюджет Москвы на 2021–2023 годы останется социально-ориентированным

В Московскую городскую думу внесен проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению, директор АНО "Центр контроля качества городской среды" Александр Козлов в беседе с НСН заявил, что бюджет остаётся социально-ориентированным.



«Это главное. С учётом сложностей, которые были внесены пандемией. Социальный ориентир остаётся. Город, безусловно, продолжит выполнять все социальные обязательства. Жители – это всё-таки главный ресурс и ценность для Москвы. Поэтому поддержка затрагивает все слои населения города», - отметил Козлов.



Александр Козлов добавил, что особый акцент в бюджете будет сделан на системе здравоохранения, поскольку в этом году из-за пандемии она столкнулась с колоссальной нагрузкой. Кроме того, будут продолжены программы, связанные с развитием социальной инфраструктуры – это строительство детских садов, школ и поликлиник.



Также, как отметил депутат Мосгордумы, важным моментом является и то, что внимание будет уделяться реализации программы реновации.



«Это обязательства, которые и московское правительство, и депутаты Московской городской думы, брали перед жителями – о том, что должны выполняться требования по строительству новых современных домов, обеспечивая переселение граждан в рамках той очередности, которая была принята летом этого года.



Александр Козлов, как представитель Новой Москвы, подчеркнул, что для него крайне важно, что продолжает уделяться внимание развитию дорожной инфраструктуры.



«Идёт активное строительство в Новой Москве. Дороги – это те артерии, которые обеспечивают удобство перемещения граждан. Это и метро. Я имею в виду строительство Коммунарской линии, которая пройдет до Троицка», - добавил парламентарий.



Согласно прогнозу социально-экономического развития Москвы, рост внутреннего регионального продукта в 2021–2023 годах составит 3,3–3,4 % в год при стабильно низком уровне инфляции 3,3–3,5%. С учетом этого ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5% по сравнению с 2020 годом.

