Власти Москвы и Росимущество договорились об информационном взаимодействии

Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко подписали соглашение об информационном взаимодействии, говорится в пресс-релизе департамента городского имущества Москвы.

Соглашение позволит перевести в электронный вид сотрудничество правительства Москвы и Росимущества, создаст единообразный порядок учета недвижимости на территории города, сократит сроки перераспределения имущества в городе для решения задач его развития.

В дальнейшем планируется подписать ряд уточняющих это сотрудничество протоколов.

С 2010 года в Москве ведется работа по внедрению электронного документооборота в управление городом. С начала 2020 года полностью электронным стал процесс реализации городского имущества, процесс оформления сделки значительно упрощен. Порядка 70% госуслуг можно получить в электронном виде.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сотрудничество Росимущества и департамента городского имущества Москвы позволит выбрать лучшие цифровые решения для эффективного управления и распоряжения имуществом, а также для обмена опытом.

