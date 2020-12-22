Власти Москвы и Росимущество договорились об информационном взаимодействии
Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко подписали соглашение об информационном взаимодействии, говорится в пресс-релизе департамента городского имущества Москвы.
Соглашение позволит перевести в электронный вид сотрудничество правительства Москвы и Росимущества, создаст единообразный порядок учета недвижимости на территории города, сократит сроки перераспределения имущества в городе для решения задач его развития.
В дальнейшем планируется подписать ряд уточняющих это сотрудничество протоколов.
С 2010 года в Москве ведется работа по внедрению электронного документооборота в управление городом. С начала 2020 года полностью электронным стал процесс реализации городского имущества, процесс оформления сделки значительно упрощен. Порядка 70% госуслуг можно получить в электронном виде.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сотрудничество Росимущества и департамента городского имущества Москвы позволит выбрать лучшие цифровые решения для эффективного управления и распоряжения имуществом, а также для обмена опытом.
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