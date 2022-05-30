Владимир Ефимов заявил о поставках резидентом технополиса «Москва» больше 125 тысяч упаковок лекарств

«На территории столичной особой экономической зоны в Зеленограде инвестор построил завод по производству лекарств, а поставки препаратов начались в прошлом году. Сегодня предприятие выпускает лекарства для терапии онкологических, аутоиммунных и ряда других заболеваний. За первые три месяца этого года в лечебные учреждения столицы было поставлено более 125 тысяч упаковок продукции», ¬ пояснил заместитель мэра.

Благодаря подписанному договору, компания в течение семи лет будет поставлять Москве более 30 лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний.

«В итоге Москва закупит лекарства производителя на 14 миллиардов рублей», ̶ добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Биокад» готовится на производственной площадке в технополисе «Москва» к выпуску лекарственных форм для иммунобиологических, биологических и химических препаратов. Объем инвестиций в проект составляет свыше 4,7 миллиарда рублей. На высокотехнологичном производстве открыто более 150 рабочих мест.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, в медицинские организации столичного Департамента здравоохранения Анастасия Ракова сообщила, что в первом квартале 2022 года по офсетным контрактам было поставлено около 85 тысяч упаковок различных лекарств на сумму около 600 миллионов рублей. Всего в 2022 году Москва закупила по офсетным контрактам лекарств почти на 1,3 миллиарда рублей.

