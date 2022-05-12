Вице-мэр Ефимов: в Москве увеличилось производство лекарств и медицинских изделий
Объем производства лекарств и медицинских изделий в столице вырос по сравнению с прошлым годом как в денежном, так и в натуральном выражении, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«За первые три месяца этого года в Москве произвели на 24,8% больше лекарственных препаратов, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Медицинских инструментов и оборудования за этот же период выпустили почти в два раза больше – рост составил 98,3%», - отметил он.
Так, за первый квартал было отгружено фармацевтической продукции на 69,9 миллиарда рублей, что на 5,5% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и в 2,2 раза больше показателей за первые три месяца 2020 года. Кроме того, столичные предприятия поставили медоборудования на 3,7 миллиарда рублей, что на 45,5% больше, чем в январе-марте 2021 года.
В российской столице работают 84 предприятия фармацевтической отрасли и 60 предприятий по производству медицинского оборудования – в совокупности это почти 20 тысяч рабочих мест, напомнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Для поддержки предприятий отрасли город использует различные механизмы, в том числе офсетные договоры с гарантией сбыта в обмен на инвестиции. Таких договоров уже пять, причем три из них с фармацевтическими предприятиями. Некоторые инвесторы уже завершили создание производства и начали поставки. В их числе компания «Биокад», поставляющая препараты для лечения онкологических заболеваний, и «Гемамед», выпускающие медизделия для стомированных больных.
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