Владимир Ефимов: За шесть месяцев в Москве выкуплено более 200 помещений для малого и среднего бизнеса

В Москве за первые шесть месяцев 2021 года представители малого и среднего бизнеса (МСП) выкупили у города по преимущественному праву 208 нежилых помещений общей площадью почти 35 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москвичи-предприниматели — движущая сила города. Сегодня малый и средний бизнес Москвы обеспечивает более 3,5 млн рабочих мест.

Преимущественное право на приобретение недвижимости дается тем МСП, которые ранее арендовали нежилое помещение. В таком случае они могут приобрести нужную им недвижимость по среднерыночной цене без конкурса. За первое полугодие 2021 года возможностью приобрести недвижимость по преимущественному праву воспользовались 205 МСП.

«В первом полугодии 2021 года в Москве по преимущественному праву было приобретено 208 объектов площадью почти 35 тысяч квадратных метров. Это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда представители малого и среднего бизнеса приватизировали 135 объектов общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. С 2011 года представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупили у города более 7,2 тысячи нежилых помещений общей площадью почти 1,5 миллиона квадратных метров», – сообщил заммэра.

По его словам, средняя площадь приватизированных в этом году помещений составила 167,7 квадратных метров, а средняя цена одного «квадрата» - 94,2 тысячи рублей.

Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что наибольшей популярностью у представителей малого бизнеса пользовался центр столицы. Там был приобретен 41 объект общей площадью 5,1 тысячи квадратных метров. Далее по популярности идут юго-запад (30 объектов площадью 4 тысячи квадратных метров) и север города (27 объектов; 3,7 тысячи квадратных метров).

Выкупить у города арендуемое нежилое помещение без конкурса, бизнесмен должен быть включен в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, опубликованный на сайте Федеральной налоговой службы, и арендовать у города объект недвижимости не менее двух лет, в том случае, если соответствующие права аренды были приобретены на обычных торгах на общих условиях. Срок аренды нежилой недвижимости, реализованной на специализированных аукционах для МСП, должен составлять не менее трех лет, при этом само помещение должно минимум пять лет значиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом. На день подачи заявления о приобретении у предпринимателя не должно быть задолженностей по арендной плате и неустойкам (штрафам, пеням).

