Владимир Ефимов: Выручка предприятий в Новой Москве выросла на 20 процентов

Объем выручки промышленных предприятий, расположенных в ТиНАО, с 2017 года увеличился на 21 процент, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в прошлом году этот показатель составил почти 90 миллиардов рублей.

«ТиНАО стали одними из самых быстроразвивающихся промышленных округов Москвы. Сейчас там работают более 190 крупных, средних и малых предприятий, которые активно увеличивают объем выпускаемой продукции, внедряют современные технологии и совершенствуют свои производственные линии», - рассказал он.

Здесь работает крупнейший в стране разработчик лифтового оборудования, фармацевтическое производство, изготовитель нетканых материалов и другие промышленные компании.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что высокий промышленный потенциал способствует увеличению инвестиционной привлекательности округов. Так, по его словам, реализуются уже пять масштабных инвестиционных проектов: предприятия по производству окон из алюминия и ПВХ, комплекса по изготовлению строительных материалов из дерева и других промышленных объектов, проект по строительству распределительного центра электронной коммерции.

При этом объем инвестиций составляет более 26,9 миллиарда рублей, благодаря новым проектам в городе появится более 7,9 тысячи новых рабочих мест, добавил Овчинский.

