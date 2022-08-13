Владимир Ефимов: все жилищные госуслуги Департамента городского имущества стали электронными

«Некоторые услуги были объединены: в результате их осталось семь, так что пользователям будет проще подобрать подходящую. Благодаря переводу в электронный вид обратиться за получением госуслуг можно в любое время, а затем следить за ходом их оказания в личном кабинете», – рассказал Ефимов.

Теперь в электронном виде можно получить новые государственные услуги: по предоставлению помещений и денежных выплат гражданам, состоящим на жилищном учете, по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, по заключению договоров социального найма и дополнительных соглашений, а также по приватизации и деприватизации жилья.

«Они объединили в себе несколько услуг, которые ранее уже оказывались на mos.ru», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Перевод госуслуг в жилищной сфере в цифровой формат осуществили департаменты городского имущества и информационных технологий, а также ГКУ «Новые технологии управления».

«Задача города – сделать так, чтобы как можно больше услуг и сервисов москвичи могли получать онлайн с любого удобного устройства… Это сделано для удобства пользователей и позволит значительно упростить предоставление этих услуг», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, теперь москвичам, которые получают услуги в цифровом формате, не надо тратить время на сбор бумажных документов – органы власти получают нужные справки сами в рамках электронного межведомственного взаимодействия.

