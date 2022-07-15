Вице-мэр Ефимов: В Москве увеличат число онлайн-услуг в жилищной сфере
В первом полугодии жители столицы больше 84 тысяч раз воспользовались госуслугами и сервисами в жилищной сфере, из них 56 тысяч обращений поступили в электронном виде, рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
«Для удобства граждан мы перевели популярные госуслуги в цифровой формат, чтобы было быстрее и удобнее решать вопросы, связанные с недвижимостью. Планируем в ближайшее время увеличить количество сервисов и услуг в жилищной сфере, которые можно получить в электронном виде», - сказал Владимир Ефимов.
Сегодня москвичам доступно больше 20 различных услуг и сервисов в жилищной сфере, причем около половины из них – в электронном виде на портале mos.ru. Здесь можно узнать номер в очереди на улучшение жилищных условий, воспользоваться суперсервисом по реновации, встать на жилищный учет, приватизировать квартиру, заказать справки о правах на недвижимость, а также сменить статус помещения с жилого на нежилое и наоборот.
Самыми популярными услугами в жилищной сфере, как рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, являются сервисы по информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете, а также услуга по предоставлению сведений и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилье. На третьем месте по популярности находится услуга по заключению договоров социального найма.
Набирает популярность и суперсервис, который помогает участникам программы реновации. Москвичи могут записаться на осмотр квартиры, прием к нотариусу или заключение договора, а также загрузить необходимые документы и получить другие услуги.
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