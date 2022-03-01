Владимир Ефимов: в столице развивается цифровая экосистема взаимодействия города, граждан и бизнеса

Росреестр и Правительство Москвы провели первое заседание оперативного штаба по реализации «дорожной карты» по повышению качества услуг регистрации прав на объекты недвижимости и государственного кадастрового учета.

На заседании приняли участие заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, руководитель Росреестра Олег Скуфинский и глава Управления Росреестра в столице Игорь Майданов.

Скуфинский рассказал, что в 2021 году служба совместно с правительством Московской области создала пилотный проект по совершенствованию предоставления услуг. В результате его реализации доля приостановлений кадастрового учета многоквартирных домов была значительно сокращена. При этом срок регистрации прав на квартиры по заявлениям в электронном виде уменьшился до одного дня.

«Есть соответствующее поручение Правительства РФ по оптимизации оказания электронных услуг Росреестра на территории Москвы и поэтапному достижению в 2022 году ряда ключевых показателей, в том числе по снижению доли приостановлений до 0,5%», - добавил глава Росреестра.

«Дорожная карта» также включает в себя мероприятия по подключению кредитных организаций и инвесторов к электронным сервисам ведомства, оцифровке реестровых дел и другие направления.

«По инициативе мэра столицы Сергея Собянина в Москве развивается цифровая экосистема взаимодействия города, граждан и бизнеса. Из 53 услуг и сервисов в имущественно-земельной и жилищной сферах в электронном виде доступна 41. Если раньше на сбор справок уходило несколько дней, то сейчас это можно сделать онлайн. Достаточно зарегистрироваться на mos.ru», - подчеркнул Ефимов.

В 2021 году средний срок регистрации прав на недвижимость в Москве составил три рабочих дня, а срок кадастрового учета – два.

«За первые два месяца текущего года на кадастровый учет было поставлено 28 социально-значимых объектов, в том числе дома по программе реновации и другие здания», - объяснил Майданов.

В будущем в столице планируют запустить сервис на основе технологий искусственного интеллекта «Цифровой помощник регистратора». Отмечается, что он поможет оценивать поступившие от заявителей документы и выявлять риски мошенничества.

