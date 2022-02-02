Владимир Ефимов: в режиме онлайн доступны уже более 70% госуслуг в земельно-имущественной сфере
Представители бизнеса и жители столицы активно обращаются за госуслугами в имущественно-земельной и жилищной сферах, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Все больше государственных услуг в столице становятся доступны онлайн.
По словам Ефимова, в 2021 году завершен перевод в исключительно электронный вид всех государственных услуг в земельно-имущественной сфере, ориентированных на бизнес. «Обратиться за заключением различных договоров и дополнительных соглашений, получить участок земли под застройку, заказать всевозможные выписки теперь можно, не выходя из дома или офиса. Кроме того, граждане могут получить 13 жилищных госуслуг», - уточнил заммэра.
Всего в 2021 году электронными услугами и сервисами на mos.ru воспользовались более 470 миллионов раз. Цифровой экосистеме столицы в прошлом году исполнилось 10 лет, и она продолжает развиваться. Так, совершенствуется сервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации», согласно которому, москвичи, переезжающие в новые квартиры, могут бесплатно вызвать грузчиков, записаться на осмотр предложенного жилья и на другие услуги онлайн.
«Горожанам не нужно посещать органы государственной власти, сокращается количество контактов с другими людьми, что особенно важно из-за эпидемиологической ситуации», - отметил Ефимов. Он уточнил, что к 2022 году в электронном виде представлено 25 из 34 госуслуг Департамента городского имущества, а это более 70%. «В 2021 году горожане обратились за ними через портал mos.ru около 65 тысяч раз», — добавил Ефимов.
Также одними из самых востребованных у москвичей остаются онлайн-услуги, предоставляемые в социальной сфере: запись к врачу, получение счетов, погашение штрафов, проверка успеваемости детей в школах и другие.
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