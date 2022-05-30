Владимир Ефимов: В новом индустриальном квартале в Новогирееве создадут более 3,5 тысячи рабочих мест
Новый индустриальный квартал появится в Москве в районе Новогиреево. Его площадь составит 21 га. Вложения в реализацию проекта составят 22 миллиарда рублей. Решение о его создании принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Еще один индустриальный квартал расположится напротив Кусковского лесопарка в районе Новогиреево. Сегодня на трех участках, находящихся рядом друг с другом, располагаются склады и гаражи. Общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию, - 21 гектар. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 22 миллиарда рублей, а ожидаемые поступления в бюджет города превысят 975 миллионов рублей в год. Для жителей города появится 3,6 тысячи новых рабочих мест», – пояснил Владимир Ефимов.
В индустриальном квартале возведут почти 250 тысяч квадратных метров недвижимости. Речь идет о социокультурных, спортивных объектах, а также жилье, пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
«Проект «Индустриальные кварталы» позволит создать на неэффективно используемой территории более 106 тысяч квадратных метров общественно-деловой и коммунальной застройки. Для любителей активного отдыха построят скалолазный центр. Также в Новогирееве появятся объекты образования и здравоохранения, офисы, банки, магазины и спортивные клубы. Около 142 тысяч квадратных метров выделено под строительство жилья. Для развития туристической инфраструктуры будет построена гостиница площадью 15 тысяч квадратных метров», – отметил Максим Гаман.
Проект комплексного развития территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы» создан, чтобы ввести в оборот неэффективно используемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор Москва заключила в июле 2020 года – это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» общей площадью 5,92 га.
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