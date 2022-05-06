Москва отдаст пять земельных участков под объекты инфраструктуры

Пять земельных участков общей площадью около шести гектаров выставили на торги под строительство объектов инфраструктуры в Москве. Об этом рассказал руководитель Департамента ко конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Иван Щербаков.

По его словам, в 2021 году под капитальное строительство было взято в аренду 40 участков, а в первом квартале 2022 года — четыре. Заявки на участие в текущих торгах принимаются до 10:00 часов утра 3 июня, а сами аукционы пройдут 7 июня.

«Сейчас на этих участках предусмотрено капитальное строительство спортивных комплексов, медучреждений, торговых объектов. Срок аренды территорий от более двух до почти 11 лет. Начальная цена стартует от 80,7 тысяч рублей в месяц», - добавил руководитель департамента.

По данным источника, два таких участка находится в ТиНАО, остальные - на северо-востоке, востоке и юго-западе столицы.

Так, самый большой участок, площадь которого составляет более пяти гектаров, расположен в районе Косино-Ухтомский на Салтыковской улице. Инвестор может построить там многофункциональный спортивный комплекс площадью до 39 тысяч квадратных метров. При этом общее число наземных и подземных этажей здания может достигать шести. Срок аренды участка составит 10 лет и восемь месяцев.

В то же время в районе Южное Бутово под строительство спортивного комплекса город выделил участок площадью 60 соток на улице Адмирала Лазарева. Его аренда продлится четыре года и 10 месяцев. Там инвесторы смогут построить комплекс площадью до трех тысяч квадратных метров. Помещение будет включать три наземных и один подземный этаж.

Также отмечается, что в районе Северное Медведково на улице Грекова для аренды предлагается участок площадью 19 соток, на котором планируется построить трехэтажный больничный комплекс. Срок аренды этого участка также составит четыре года и 10 месяцев.

При этом максимальное число участков выставлено на торги в ТиНАО. Их площадь составляет 805 и 770 квадратных метров соответственно. Срок их аренды - чуть более двух с половиной лет. Первый расположен в деревне Кузнецово на улице Березовой, там к возведению возможен двухэтажный магазин площадью до 480 квадратных метров. Второй участок находится в селе Сальково в поселении Кленовское. Площадь нового здания там может составить почти 540 квадратных метров. В нем инвесторы смогут открыть мастерские по ремонту, ателье, парикмахерские и другие хозяйственные объекты.

