Владимир Ефимов: В Москве вырос объем онлайн-покупок

Как отметил вице-мэр, данные банковской статистики показали, что онлайн-расходы горожан на электронику в марте выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

«Объем совершенных через интернет платежей за бытовые услуги и ремонт техники увеличился за тот же период на 90 процентов, а непосредственно в местах оказания услуг он снизился на 25 процентов. Онлайн-траты на гостиницы и туруслуги выросли на 47 процентов, в то время как объем офлайн-платежей в этой категории уменьшился на 37 процентов. Онлайн-расходы на продукты увеличились на 41 процент, а объем покупок через кассы в магазинах снизился на два процента», – рассказал Ефимов.

Москвичи стали активно интересоваться приобретением товаров и услуг через интернет еще в период нерабочих дней весной 2020 года, и многие продолжают использовать такой способ покупок. Тенденцию поддерживает развитие банковских и финансовых технологий, рост популярности дистанционной торговли и сервисов доставки.

В свою очередь, правительство Москвы оказывает поддержку предпринимателям, развивающим онлайн-форматы. Так, в пандемию столичные власти компенсировали затраты бизнеса на комиссию маркетплейсов и сервисов доставки еды, весной текущего года были приняты меры в том числе о предоставлении льготных кредитов на проекты по цифровой трансформации предприятий по ставке до 5%.

В то же время эксперты указывают, что доля онлайн-платежей москвичей неравномерна и различается в зависимости от категории трат. Как отметил министр правительства, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, горожане предпочитают покупать продукты и повседневные товары офлайн: доля онлайна в этой категории составила 13%. При этом в интернете было совершено более 15% от всех платежей за одежду, обувь и аксессуары, а доля онлайн-покупок в сегменте товаров для дома достигла 25%.

Чаще всего потребители оплачивали дистанционно услуги каршеринга, авиа- и железнодорожные перевозки, телефонную связь, интернет и коммунальные услуги (от 93% транзакций). Также горожане осуществили в Сети более 80% платежей за образовательные, развлекательные, гостиничные и туристические услуги, около 60% оплат при покупке электроники.

По данным Аналитического центра Москвы, при дистанционных покупках жители города тратят существенно больше денег. Средний чек при онлайн-заказе продуктов в марте составлял 1,4 тысячи рублей, при этом в магазинах москвичи тратили в среднем 586 рублей. Кроме того, при покупке товаров для дома в интернете покупатель тратил примерно 13 тысяч рублей, офлайн – 1,2 тысячи рублей. Также средний чек при онлайн-заказах одежды (6,6 тысячи рублей) был почти вдвое больше, чем при покупке в магазине (около 3 тысяч рублей), а покупка лекарств дистанционно обходилась в 2,2 тысячи рублей против 1 тысячи рублей в аптеке.

