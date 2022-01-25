Владимир Ефимов: В Москве появится 30 тысяч новых рабочих мест за пределами ТТК
Новые рабочие места появятся в рамках городской программы по созданию мест приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщил в своих социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, с инвесторами заключено уже 17 соглашений: в обмен на финансовые льготы девелоперы построят производственные, торговые, общественно-деловые и социальные объекты общей площадью более одного миллиона квадратных метров.
Программа была запущена в Москве в 2020 году. Планируется, что она решит проблему маятниковой миграции из спальных районов, снизить трафик и разгрузить городской общественный транспорт.
Благодаря уже подписанным соглашениям девелоперы построят школы и детские сады, промышленные технопарки, торговые и бизнес-центры, производственный комплекс.
«Общая площадь всех объектов составит более одного миллиона квадратных метров. В реализацию этих проектов инвесторы вложат 83,4 миллиарда рублей. Город предоставит застройщикам льготы на 38 миллиардов рублей, а взамен получит 29,7 тысячи новых рабочих мест», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Новые объекты по программе появятся во всех районах Москвы, исключение составит ЦАО.
Более половины рабочих мест появятся в офисно-деловых объектах, а также на предприятиях торговли и общепита. Порядка 9,5 тысячи рабочих мест - на современных производствах и в технопарках, еще чуть более тысячи – на социальных объектах.
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