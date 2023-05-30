Владимир Ефимов: В Москве построят 11 спортивных комплексов в рамках проектов КРТ
В девяти районах Москвы планируется построить 11 спортивных комплексов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Общая площадь сооружений составит около 72 тысяч квадратных метров, где будут трудоустроены около 3,5 тысяч человек. Комплексы возведут на месте неиспользуемых территорий, старых складов и недостроенных объектов.
Заммэра отметил, что площадки появятся в шести столичных округах: Южном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном.
На месте бывшей промзоны «Авиамоторная» появятся скалолазный центр, комплекс для игровых видов спорта и ФОК с бассейном. Еще по одному – в Коптеве и Западном Дегунине. В Бабушкинском и Ярославском районах возведут две площадки, добавил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
Еще четыре объекта будут построены в Солнцево, Нагорном, Обручевском и Рязанском районах.
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