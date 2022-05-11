Владимир Ефимов: в бывшей промзоне «Южное Очаково» построят городское общежитие

Участок под общежитие находится между Вокзальной улицей и Северно-Западной хордой. Площадь готового здания составит 7,2 тысячи кв. м. Вице-мэр Ефимов отметил, что в соответствии с проектом «Индустриальные кварталы» на территории Южного Очаково будет реорганизовано около 13 га земли: здесь появятся новые промышленные предприятия, а также общественно-деловые здания.

«Также недавно было принято решение построить здесь общежитие для городских нужд, к примеру, для размещения сотрудников коммунальных служб. Общие вложения в реорганизацию всего участка промзоны превысят 20 млрд рублей, а бюджетный эффект составит 1 млрд рублей в год. Благодаря проекту в городе появятся свыше трех тысяч новых рабочих мест», – добавил Ефимов.

Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что территория под застройку достигает 189 тысяч кв. м.

«На месте автобаз и складов на территории в 135 тысяч кв. м. возведут экологичные производства, а около 54 тысяч кв.м. займут офисы, банки, кафе и магазины», – пояснил глава департамента.

В рамках программы «Индустриальные кварталы» в «Южном Очаково» будет реорганизовано три территории. Преобразованием бывшей промзоны в скором времени смогут заняться владельцы участков или победители соответствующих аукционов. Об этом сообщается на портале «Экономика Москвы».

Развитие бывших промышленных и заброшенных территорий в рамках «Индустриальных кварталов» поможет Москве получить 550 тысяч новых рабочих мест. Также после реализации проекта в бюджет сможет поступить около 3 трлн рублей.

