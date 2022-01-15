Владимир Ефимов: В 2021 году в технополисе «Москва» выпустили более двух миллионов ПЦР-тестов

Предприятие «Сигма Полис», расположенное в ОЭЗ «Технополис «Москва», в 2021 году начало производство ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Объем их производства составил более 2 миллионов штук. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Благодаря наработкам в области контрактного производства медизделий, специалисты компании «Сигма Полис» в сжатые сроки запустили производство тест-систем в больших объемах. В результате предприятие в прошлом году выпустило более 2 миллионов тестов для выявления COVID-19, а также 7 миллионов пробирок для транспортировки анализов и 4 миллиона наборов для их подготовки», - рассказал заместитель мэра.

По данным компании, ее продукция обеспечила 5% потребности в тестировании на коронавирусную инфекцию в России.

Компания специализируется на разработке, прототипировании и серийном производстве медицинских изделий в жидкой форме на основе биополимеров. Их используют в хирургии, артрологии и других областях медицины.

«Площадка предприятия оснащена передовым оборудованием в соответствии с международными стандартами. Все производство ведется в чистых помещениях, площадь которых превышает 400 квадратных метров. В компании трудятся порядка 30 специалистов в области биотехнологий», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что производственная площадка «Сигма Полис» расширила кластер медицинских технологий столичной ОЭЗ, где локализованы более 20 производителей фармацевтической продукции, медизделий и оборудования.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте www.economy.mos.ru.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
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