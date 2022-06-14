Владимир Ефимов: Участки бывшей промзоны в Ярославском районе реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

«На северо-востоке столицы появятся современные промышленные предприятия, новые детские сады и школы, объекты здравоохранения и спорта, жилые дома. Реализация проектов даст 2,5 тысячи новых рабочих мест», – отметил Владимир Ефимов.

В настоящее время в бывшей промзоне находятся склады, гаражи и автосервисы. После торгов начнется редевелопмент. По итогам продажи участков правообладатели земель – город или инвестор - получат компенсацию в объеме рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

Планируется, что 23 тысячи квадратных метров территорий займут высокотехнологичные компании, под деловую застройку выделят почти 42 тысячи квадратных метров, а 302 тысячи квадратных метров предоставят под жилые дома. Всего на двух участках планируется построить более 367 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Инвестор построит и безвозмездно передаст городу здание, где разместиться женская консультация, два образовательных комплекса с детскими садами, рассчитанными на 325 детей, и школами на 650 учеников», – рассказал министр правительства Москвы, руководител Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Кроме того, в Ярославском районе возведут физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном, катком и другими спортивными зонами. В планах строительства также возведение храма.

Благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» столица получит порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

