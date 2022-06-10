Московский проект «Индустриальные кварталы» стал лауреатом премии Silver Mercury

Московский проект «Индустриальные кварталы» стал лауреатом специальной номинации «Самый масштабный проект года по развитию имиджа Москвы как передовой мировой столицы и города, привлекательного для жизни» коммуникационной премии Silver Mercury.

Отмечается, церемония награждения состоялась 8 и 9 июня на Красном Октябре в столице. Кроме того, проект стал финалистом в номинации «Лучшая работа по созданию бренда, оказывающего влияние на развитие и продвижение территорий» в блоке BEST OF BRANDING. В этом блоке оцениваются проекты, которые демонстрируют успешные решения представления бренда.

Так, на участие в премии было подано порядка 500 работ, их оценивали 300 членов жюри. Оценка производилась стратегии, креативу, реализации и результату.

Проект «Индустриальные кварталы» занимается комплексным развитием территорий бывших промзон и других неэффективно используемых земельных участков Москвы. Он был запущен столичным правительством в 2021 году.

Как рассказала первый замначальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова, благодаря проекту в столице появится более 550 тысяч новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. По ее словам, в рамках "Индустриальных кварталов" планируется построить 50 новых детских садов, не менее 40 школ, 27 объектов спорта, а также физкультурно-оздоровительные комплексы.

«Реорганизация заброшенных территорий привлечет в экономику столицы 7 трлн рублей инвестиций и обеспечит поступление в бюджет почти 3 трлн рублей», - отметила Дерунова.

Международная премия Silver Mercury проводится с 2001 года и каждый год выбирает лучших участников в 88 номинациях. В каждой из них победители получают золотые, серебряные и бронзовые награды.

