Владимир Ефимов: товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов в 2021 году
Внешний оборот торговли между Москвой и Индией в 2021 году вырос почти на 63 процента относительно позапрошлого года. Положительный эффект на экспорт московских компаний оказало укрепление партнерских отношений между Россией и Индией, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Россия является одним из ключевых партнеров Индии, приоритетное значение отводится расширению их двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В 2021 году товарооборот между странами увеличился на 46,5 процента относительно 2020 года, при этом треть от него пришлась на Москву. Если рассматривать непосредственно оборот торговли Москвы с данной страной, то в прошлом году он увеличился на 62,7 процента и составил почти 4,5 миллиарда долларов», – сказал Владимир Ефимов.
Экспортных товаров из Москвы в Индию в прошлом году поставлено на сумму 2,3 миллиарда долларов. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году. Примерно половина поставок – это продукция промышленного сектора, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«В 2021 году столичные экспортеры увеличили объем поставок продукции промышленного сектора в Индию на 46,1 процента относительно 2020 года – примерно до 955 миллионов долларов. Такая динамика связана с высокими темпами роста экспорта различных электрических устройств и аппаратуры связи. Перспективным направлением развития внешней торговли, в частности, является экспорт контрольно-измерительных приборов, так как Индия стабильно наращивает объем закупок таких товаров», – сообщил Владислав Овчинский.
При этом объем импорта Индии в Москву в 2021 году составил около 2,2 миллиарда долларов. По данным центра «Моспром», который занимается поддержкой столичного промышленного и агропромышленного экспорта, из Дели прежде всего поставляли расфасованные лекарства, трикотажную и швейную одежду, электрические устройства и аппаратуру связи, а также продукцию промышленного и агропромышленного сектора.
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