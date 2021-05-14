Владимир Ефимов: Столичные предприятия увеличили экспорт здорового питания на 13,5%

Экспорт продукции для здорового питания предприятий Москвы в 2020 году увеличился на 13,5% в денежном выражении по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт здорового питания в прошлом году составил 154,21 миллиона долларов, или 183,54 тысячи тонн. По сравнению с 2019 годом Москва увеличила экспорт на 13,5% в денежном и на 40,9% в натуральном выражении. На долю столицы приходится 12% общероссийского экспорта здорового питания», - отметил Ефимов.

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По данным центра поддержки и развития экспорта «Моспром», в 2020 году московские товары здорового питания были отправлены в 81 страну. Основными странами-покупателями стали Беларусь, Казахстан, Турция, Азербайджан и Узбекистан. Среди популярных московских товаров можно выделить: пищевые добавки (56,21 млн долларов), мюсли (7,64 млн долларов), готовые ореховые смеси (3,15 млн долларов) и фруктовые соки (2,80 млн долларов).

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров также отметил, что популярностью пользуются и пшеничные отруби, почти весь экспорт которых приходится на Турцию.

Генеральный директор центра «Моспром» Наталья Шувалова отметила, что возможными направлениями для экспорта пшеничных отрубей являются Монголия и Индия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экономика Москвы
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