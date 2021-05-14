Владимир Ефимов: Столичные предприятия увеличили экспорт здорового питания на 13,5%

Экспорт продукции для здорового питания предприятий Москвы в 2020 году увеличился на 13,5% в денежном выражении по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт здорового питания в прошлом году составил 154,21 миллиона долларов, или 183,54 тысячи тонн. По сравнению с 2019 годом Москва увеличила экспорт на 13,5% в денежном и на 40,9% в натуральном выражении. На долю столицы приходится 12% общероссийского экспорта здорового питания», - отметил Ефимов.