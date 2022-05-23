Владимир Ефимов: Стартует новый поток Московской технической школы для инженеров

Идет набор на новый поток обучения инженеров в Московской технической школе по направлению «Технологии связи». Проект реализуется совместно с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Москва является лидером технологической промышленности и продолжает развитие в области высоких технологий и подготовки квалифицированных кадров. Мы видим потребность столичных предприятий в практико-ориентированных специалистах, поэтому запускаем второй учебный поток Московской технической школы по программе направления “Технологии связи”. Ранее обучение по нему прошли 75 инженеров», – отметил заммэра Москвы.

Новый поток предусматривает три программы обучения направления «Технологии связи». Каждая рассчитана на 72 часа.

«По завершении обучения студентам выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Принять участие программе “Специалист в области систем беспроводной связи 5G” смогут студенты различного уровня подготовки, остальные программы рассчитаны на профессионалов», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Программа «Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV» предусматривает изучение систем управления телекоммуникационными сетями и автоматизации сетевых процессов в облачной инфраструктуре. Она позволит удовлетворить спрос на разработчиков программно-конфигурируемых сетей в промышленной отрасли.

Программа «Квантовые коммуникации» является единственной в России, где обучение профильных специалистов ведется на базе реально действующей квантово-защищенной сети.

Углубленный курс программы «Специалист в области систем беспроводной связи 5G» рассчитан на высокопрофессиональных инженеров в сфере 5G и позволит им существенно повысить свою эффективность в эксплуатации технологий, в том числе являющихся основой промышленного интернета вещей.

Подать заявку на обучение можно через Инвестиционный портал города Москвы.

Московская техническая школа – сеть центров технологических и производственных компетенций на базе организаций высшего образования.

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Фото: profil.mos.ru
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