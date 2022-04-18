Владимир Ефимов сообщил о снижении уровня безработицы в столице до 0,48%

Несмотря на санкции и приостановку деятельности некоторых компаний, уровень безработицы в столице составляет менее половины 0,5%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В то же время, отметил он, в отдельных отраслях наблюдается приток новых кадров.

«Уровень зарегистрированной безработицы в Москве на 18 апреля составил 0,48 процента или 35 тысяч человек. В некоторых сферах наблюдался приток новых кадров. Так, число сотрудников розничной торговли увеличилось на 19,6 тысячи человек, разработчиков ПО стало больше на 3,8 тысячи, а в финансовых услугах, кроме страхования, прибавилось 4,1 тысячи сотрудников», - добавил Ефимов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице в банке центра занятости зарегистрировано около 325 тысяч вакансий. Так, на одного безработного гражданина приходится более девяти предложений о трудоустройстве.

«Сейчас, когда компании заявляют о приостановке своей деятельности, наша основная задача заключается в предоставлении трансфера сотрудникам таких организаций в компании с массово открытыми вакансиями. Чтобы устроить на работу сотрудников ушедших из России компаний, мы ведем переговоры с несколькими десятками крупнейших работодателей, в том числе «Роскосмосом», «РЖД», X5 Retail Group, METRO Cash&Carry и другими», - объяснила она.

Отмечается, что потенциальные работодатели, заявившие большое количество вакансий, могут открывать собственные рекрутинговые центры непосредственно на площадках службы занятости, что позволяет оптимизировать временные и стоимостные издержки на подбор подходящих кандидатов с составленным резюме.

К тому же правительством Москвы была утверждена программа организации временных и общественных работ, профессионального обучения и допобразования для сотрудников городских предприятий, находящихся под риском увольнения. Постановление о выделении на реализацию этого проекта из федерального бюджета 3,36 миллиардов рублей подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщается, что субсидии для организации временных работ смогут получить как предприятия, персонал которых находится под риском увольнения, так и организации, которые готовы создать временные рабочие места для сотрудников других организаций. Так, рабочие места могут быть предложены в центрах «Мои документы», летних павильонах «Здоровая Москва», парках и других городских организациях.

Ранее вице-мэр Ефимов сообщил, что на фармацевтических предприятиях столичной ОЭЗ открыто 80 вакансий. «Технополис “Москва”» объявил набор технологов, микробиологов и другого производственного персонала в связи с расширением существующих заводов и запуском новых.

