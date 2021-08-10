Владимир Ефимов: Совместные закупки позволили заказчикам сэкономить около 1 миллиарда рублей

Московские заказчики сэкономили около миллиарда рублей с 2018 года благодаря совместным закупкам, организованным департаментом города Москвы по конкурентной политике. За четыре года в совместных закупках приняли участие более двух тысяч городских заказчиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Совместные закупки – один из видов конкурентных закупок, в котором участвует два и более заказчиков, приобретающих одинаковые товары, работы, услуги. Так как закупки происходят сразу для нескольких заказчиков, то увеличивается их объем и начальная (максимальная) цена контракта. Это привлекает большее число потенциальных участников, что позволяет повысить конкуренцию и соответственно снизить цену контракта.

«Как правило, в форме совместных закупок московские заказчики приобретают воду, бумагу, канцтовары, расходные материалы для офисной оргтехники. С 2018 года экономия по итогам совместных закупок составила более 1 млрд рублей: при общем объеме размещенных закупок на 9,2 млрд рублей. Сэкономленная сумма сопоставима с затратами на строительство двух новых детских садов общей вместимостью более 500 мест», - отметил заммэра, добавив, что по ряду предметов во время торгов снижение начальной цены контракта достигает 30–40%.

Например, на портале поставщиков стоимость одной пачки белой офисной бумаги формата А4 составляет около 266 рублей, при проведении процедуры совместной закупки цена снижается на четверть и составляет около 200 рублей.

В этом году в совместных закупках конкуренция составила в среднем шесть заявок на процедуру, рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Общая начальная цена контрактов в среднем снизилась более чем на 16,5%.

Для формирования совместных закупок в системе торгов Москвы (ЕАИСТ) существует отдельный функционал. Когда заказчик формирует собственный лот, ЕАИСТ автоматически оповещает о возможности включения в совместную закупку, остается сформировать два электронных документа и нажать на кнопку «готов к включению в совместный лот».

