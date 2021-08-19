Владимир Ефимов: С начала года реализовано более 4,5 тысячи объектов городского имущества

Московские власти подвели полугодовые итоги торгов по продаже и аренде объектов городского имущества.

Москвичи-предприниматели — движущая сила лучшего города. Требования бизнес-сообщества к городу предельно прагматичны — прозрачная и отзывчивая, полная возможностей, конкурентная среда со стабильными связями и понятным вектором развития на перспективу.

«С начала года реализовано 4534 объекта городской недвижимости. Это более 85% от общего числа реализованных в прошлом году объектов, когда оно составило почти 5,3 тысячи объектов, и сопоставимо со всем 2019 годом – тогда за 12 месяцев город реализовал 4,6 тысячи объектов», - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в числе этих объектов помещения и здания для бизнеса, квартиры, земельные участки и торговые объекты.

«За два квартала этого года от реализации городской недвижимости в бюджет поступило более 27 млрд рублей, которые столица направляет на строительство новых объектов и выполнение социальных программ», – добавил заммэра.

Он уточнил, что на торгах по продаже предлагалось около 4 тысяч объектов, по аренде – более 300. В первом полугодии город реализовал четыре пакета акций, 61 земельный участок и 190 нестационарных торговых точек, а также около 980 квартир.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, в этом году самым популярным среди инвесторов стало приобретение нежилых помещений без объявления цены. При этом в первом полугодии 2020 года охотнее всего арендовали нестационарные торговые объекты у метро.

Подробную информацию о каждом лоте можно найти на инвестиционном портале Москвы. Торги проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике. Технические характеристики объектов представлены на инвестиционном портале в разделе «Имущество от города».

