Владимир Ефимов: Производство инновационных медицинских изделий откроется в ОЭЗ Москвы
На площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» откроется производство медицинских изделий для нужд хирургии и артрологии. Предприятие будет выпускать синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и специальную упаковку для стерилизации и хранения эндопротезов. Продукция ориентирована как на российский рынок, так и на экспортные поставки.
«Производство запустят на базе существующего предприятия по изготовлению медицинских тест-систем. Недавно оно получило статус официального резидента ОЭЗ «Технополис “Москва”». В проект планируют вложить порядка 70 миллионов рублей. Для запуска новой линии создадут 30 рабочих мест», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Первая продукция поступит на российский рынок уже в 2022 году. Планируется, что в течение года на предприятии выпустят 960 тысяч единиц препаратов для аутоплазмотерапии и 240 тысяч единиц упаковки для стерилизации и хранения эндопротезов. А в 2023 году здесь начнут производить заменители суставной жидкости и синтетические сосуды.
«Производитель намерен выпускать продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Изделия будут поставлять в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки», – отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Компания начала работать на территории ОЭЗ «Технополис “Москва”» в 2021 году. Она арендовала площадку в 400 квадратных метров и наладила в Печатниках выпуск медицинских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас на предприятие завозят оборудование для новой линии производства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- «Мстительный клоун»: на Украине оценили действия Зеленского в отношении СМИ
- В МОК пообещали способствовать расследованию действий окружения Валиевой по делу о допинге
- Британский журналист высмеял одетую в меха главу МИД Великобритании
- Песков: Мюнхенская конференция становится «клубом одной точки зрения»
- В Швеции заявили о нежелании вступать в НАТО
- Россияне стали восьмыми в соревнованиях смешанных команд по сноуборд-кроссу на ОИ-2022
- В Австралии призвали граждан страны покинуть Украину
- Эксперт рассказал о льготах для пенсионеров в 2022 году
- Сомнолог объяснил причины пробуждений по ночам
- Помощник Байдена и представитель ЕК обсудили возможные антироссийские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru