Владимир Ефимов: Производство инновационных медицинских изделий откроется в ОЭЗ Москвы

На площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» откроется производство медицинских изделий для нужд хирургии и артрологии. Предприятие будет выпускать синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и специальную упаковку для стерилизации и хранения эндопротезов. Продукция ориентирована как на российский рынок, так и на экспортные поставки.

«Производство запустят на базе существующего предприятия по изготовлению медицинских тест-систем. Недавно оно получило статус официального резидента ОЭЗ «Технополис “Москва”». В проект планируют вложить порядка 70 миллионов рублей. Для запуска новой линии создадут 30 рабочих мест», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первая продукция поступит на российский рынок уже в 2022 году. Планируется, что в течение года на предприятии выпустят 960 тысяч единиц препаратов для аутоплазмотерапии и 240 тысяч единиц упаковки для стерилизации и хранения эндопротезов. А в 2023 году здесь начнут производить заменители суставной жидкости и синтетические сосуды.

«Производитель намерен выпускать продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Изделия будут поставлять в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки», – отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Компания начала работать на территории ОЭЗ «Технополис “Москва”» в 2021 году. Она арендовала площадку в 400 квадратных метров и наладила в Печатниках выпуск медицинских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас на предприятие завозят оборудование для новой линии производства.

