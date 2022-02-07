Владимир Ефимов: Предприниматели Москвы сэкономили на льготной аренде 6 миллиардов рублей

Представители бизнеса и некоммерческих структур в Москве сэкономили 5,9 миллиарда рублей на аренде городской нежилой недвижимости. Льготой воспользовались медицинские, образовательные, юридические и социальные организации.

Сниженные ставки на аренду помещений - одна из мер поддержки, которую город оказывает бизнесу и некоммерческим организациям на постоянной основе.

«Ежегодно ею пользуются свыше 1,5 тысячи организаций, занимающих более 500 тысяч квадратных метров городских помещений. В 2021 году предприниматели сэкономили 5,9 миллиарда рублей», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Прежде всего, на помощь могут претендовать малые предприятия, которые ранее арендовали помещения без торгов - для них предусмотрена минимальная и льготная ставки. В прошлом году они составляли 4,75 тысячи и 3,5 тысячи рублей за «квадрат», а в 2022 — 5 тысяч и 3,8 тысячи рублей соответственно.

На минимальную ставку может рассчитывать малый бизнес, арендующий помещения площадью менее 300 квадратных метров, на льготную — предприниматели, занимающиеся социально значимой деятельностью. Претендовать на минимальную ставку могут и те, у кого не менее половины сотрудников предприятия — инвалиды, а доля таких работников в фонде оплаты труда составляет не менее четверти. Частные образовательные организации могут получить годовую арендную ставку в размере 1,8 тысячи рублей за квадратный метр. Нотариусам и адвокатским конторам предоставляют арендную ставку в 50 процентов от рыночной стоимости нежилого помещения в городе.

В Москве также продолжает действовать программа «1 рубль за 1 квадратный метр» для объектов культурного наследия. Подобная схема работает и при аренде помещений для компаний, оказывающих дополнительные образовательные услуги.

Из 1,5 тысячи арендаторов, которым город предоставляет нежилые помещения на льготных условиях, больше всего – 40,7 процента – это общественные объединения, медицинские, социально ориентированные некоммерческие организации, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

