Владимир Ефимов: Предприниматели Москвы сэкономили на льготной аренде 6 миллиардов рублей
Представители бизнеса и некоммерческих структур в Москве сэкономили 5,9 миллиарда рублей на аренде городской нежилой недвижимости. Льготой воспользовались медицинские, образовательные, юридические и социальные организации.
Сниженные ставки на аренду помещений - одна из мер поддержки, которую город оказывает бизнесу и некоммерческим организациям на постоянной основе.
«Ежегодно ею пользуются свыше 1,5 тысячи организаций, занимающих более 500 тысяч квадратных метров городских помещений. В 2021 году предприниматели сэкономили 5,9 миллиарда рублей», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Прежде всего, на помощь могут претендовать малые предприятия, которые ранее арендовали помещения без торгов - для них предусмотрена минимальная и льготная ставки. В прошлом году они составляли 4,75 тысячи и 3,5 тысячи рублей за «квадрат», а в 2022 — 5 тысяч и 3,8 тысячи рублей соответственно.
На минимальную ставку может рассчитывать малый бизнес, арендующий помещения площадью менее 300 квадратных метров, на льготную — предприниматели, занимающиеся социально значимой деятельностью. Претендовать на минимальную ставку могут и те, у кого не менее половины сотрудников предприятия — инвалиды, а доля таких работников в фонде оплаты труда составляет не менее четверти. Частные образовательные организации могут получить годовую арендную ставку в размере 1,8 тысячи рублей за квадратный метр. Нотариусам и адвокатским конторам предоставляют арендную ставку в 50 процентов от рыночной стоимости нежилого помещения в городе.
В Москве также продолжает действовать программа «1 рубль за 1 квадратный метр» для объектов культурного наследия. Подобная схема работает и при аренде помещений для компаний, оказывающих дополнительные образовательные услуги.
Из 1,5 тысячи арендаторов, которым город предоставляет нежилые помещения на льготных условиях, больше всего – 40,7 процента – это общественные объединения, медицинские, социально ориентированные некоммерческие организации, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,8 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+661 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+59 583 / сут.
- Россия досрочно выиграла золото олимпийского командного турнира фигуристов
- СМИ: в Госдуме хотят разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в жилище
- Российские фигуристы упрочили лидерство в командном турнире ОИ
- РФ призвала Запад задуматься об опасности американского ядерного оружия в Европе
- Байден обсудил Украину с Макроном, который посетит Москву
- Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Индии
- Собака покусала ребенка в Челябинске
- Полянский: Сообщения о «вторжении РФ» - шедевр пропаганды США
- В ВСУ заявили о недостатке топлива и боеприпасов в армии
- Россияне не пострадали во время происшествия на горнолыжном курорте в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru