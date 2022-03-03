Вице-мэр Ефимов: Инвестиционный портал города Москвы посетили более 16 миллионов раз

Столичный Инвестиционный портал на протяжении 8 лет остается одним из востребованных ресурсов для бизнеса. Каждый день на сайт заходят более 8,7 тысячи уникальных пользователей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Количество посещений Инвестиционного портала с момента начала его работы превысило 16 миллионов раз. Только за прошлый год на сайте зафиксировали 2,95 миллиона визитов, в этом – уже более 400 тысяч. А каждый день на сайт заходят более 8,7 тысячи уникальных пользователей. Там предприниматели могут найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах», – отметил вице-мэр.

Владимир Ефимов подчеркнул, что на портале зарегистрировано более 66 тысяч личных кабинетов инвесторов: в 2021 году учетные записи создали 22 тысячи человек, в этом – 3,5 тысячи человек. Регистрация открывает доступ к 30 онлайн-сервисам, которые делают ведение бизнеса в столице более простым и удобным.

«Инвестиционный портал тесно интегрирован с другими городскими интернет-ресурсами – благодаря этому пользоваться его сервисами становится еще удобнее. Например, авторизация на Инвестпортале через Mos.ID или аккаунт Портала поставщиков избавляет предпринимателей от ручного заполнения профиля, а сам портал устроен таким образом, что «предзаполняет» электронные заявления исходя из данных, уже указанных в личном кабинете», – рассказал Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий города Москвы.

По его словам, в числе приоритетных направлений дальнейшего развития портала – максимально избавить бизнес от необходимости предоставлять для получения сервисов различные справки и выписки.

«Инвестпортал служит оперативным каналом связи бизнеса с правительством Москвы. Так, с помощью линии прямых обращений инвесторы интересуются нюансами процедуры торгов, получения финансовой поддержки, предлагают к рассмотрению проекты», – пояснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, в прошлом году на нее поступило 3,9 тысячи обращений, всего за время существования – почти 14 тысяч.

На Инвестпортале работает и специальный раздел, посвященный поддержке столичной промышленности. Здесь можно подобрать площадки для размещения предприятий, получить консультацию о доступных мерах поддержки, познакомиться с новейшими технологическими разработками в промышленности.

