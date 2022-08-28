Владимир Ефимов: Новый квартал построят вместо промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине

Территория под застройку превышает 15 гектаров. Новый квартал появится на нынешней Дубнинской улице - в шаговой доступности от станций «Бескудниково» и «Лианозово» МЦД-1.

«По проекту комплексного развития территорий в границах бывшей промзоны, расположенной в Северном административном округе столицы, появятся новые экологичные предприятия, общественно-деловые пространства и жилье. Вложения в реорганизацию территории составят почти 25 миллиардов рублей, а бюджетный эффект – более 1,2 миллиарда рублей в год. Благодаря реализации проекта в Восточном Дегунине появится свыше четырех тысяч новых рабочих мест», – пояснил Владимир Ефимов.



Редевелопментом участка, пока еще застроенного складами, автомастерскими и стоянкой спецтехники, смогут заниматься собственники, власти Москвы или инвестор, которого определят по результатам торгов. Если строительство нового квартала будет вести город или инвестор, правообладатели участка получат компенсацию. Она будет зависеть от рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

По планам, на участке КРТ №17, 18 «Вагоноремонт» будет возведено около 298 тысяч квадратных метров жилья, а также объектов общественно-деловой, производственной и другой недвижимости, пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. При этом 165 тысяч квадратных метров – это жилая застройка, 123 тысячи квадратных метров – социальная и деловая инфаструктура (школы, детсады, банки, магазины, кафе), на 10 тысячах квадратных метров создадут логистический центр.

Первый договор о комплексном развитии территорий власти Москвы заключили в 2020 году на преобразование производственной зоны «Октябрьское Поле». В этом году город заключил еще два подобных соглашения – о редевелопменте заброшенной стройки на западе города в районе Тропарево-Никулино и бывшей промзоны «Братцево». Также назначены первые два оператора для перестройки участков бывших промзон «Южный порт» и «Зюзино».

