Глава Москомархитектуры: Нижегородский район будут развивать по программе комплексного развития территорий

Более 100 площадок Москвы общей площадью около 1,3 тыс. га включили в проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в ходе выездного совещания в Нижегородском районе столицы.

Как отметила Княжевская, на этой территории много «депрессивных промышленных объектов», при этом район имеет высокую транспортную доступность.

«ТПУ "Нижегородская" - современный хаб, в состав которого входят одноименные станции МЦК, Горьковского направления МЖД, метро и остановки наземного транспорта. В будущем радиальная линия железной дороги станет частью МЦД-4, который свяжет Апрелевку и Железнодорожный. Узел «Андроновка» включает МЦК, Казанское направление МЖД, а также будущее МЦД-3. Кроме того, рядом строится Юго-Восточная хорда. Это очень перспективная территория для градостроительного развития», — отметила глава Москомархитектуры.

Специалисты ведомства занимаются новой задачей по запуску программы КРТ, сегодня в работе проекты для 210 территорий общей площадью порядка 2 тыс. 112 га. Как отметила Княжевская, уже приняты решения о реализации проектов КРТ для 104 площадок на почти 1, 3 га, в том числе на масштабных территориях №27 «Южный порт», «Бескудниково», «Прожектор», в Нижегородском, Таганском и Южнопортовом районах.

Так, в отношении территории производственной зоны «Серп и молот» правительство столицы приняло решение о проекте КРТ для размещения общественно-деловых и иных объектов площадью 61 тыс. кв. м. В отношении территорий «Волгоградский проспект» и «Грайвороново» ведется работа по определению градостроительных потенциалов.

«Взят четкий курс на комплексное преобразование: усовершенствование транспортных артерий, строительство социальной инфраструктуры, жилых и офисных объектов, культурных и спортивных объектов. Например, в рамках проекта КРТ реорганизуют второй участок бывшей промзоны "Грайвороново". Здесь обустроят спорткомплекс с футбольным полем», — добавила Княжевская.

